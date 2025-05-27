Псковские газовики начали подготовку к новому отопительному сезону

14:31, 27 мая 2025, ПАИ

Подготовку объектов газового комплекса региона к предстоящему отопительному сезону 2025-2026 годов проводят в компании «Газпром газораспределение Псков», сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Комплекс мероприятий реализуется в соответствии с планом, согласно которому до 1 октября 2025 года должны быть выполнены следующие виды работ:

– техническое диагностирование 49,26 километра стальных подземных и надземных газопроводов;

– техническое диагностирование 64 пунктов редуцирования газа;

– приборное обследование 54,19 километра газопроводов на герметичность и 47,25 километра газопроводов на сплошность изоляции;

– обследование двух подводных переходов (общей протяженностью один километр).

Кроме того, специалистам предстоит выполнить текущий ремонт 157 станций катодной защиты, 37 газорегуляторных пунктов, в том числе блочных, и 107 шкафных регуляторных пунктов.

Запланировано также проведение технического обслуживания 2 464 единиц запорной арматуры и покраска 4,42 километра надземных газопроводов.

«Ежегодно процессу подготовки мы уделяем максимум внимания. Качественное выполнение всех запланированных мероприятий позволит обеспечить безаварийную эксплуатацию газораспределительных систем и бесперебойную транспортировку газа потребителям в отопительном сезоне 2025-2026 годов», – отметил главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.