Глава Пскова анонсировал предстоящие ограничения движения на улице Некрасова

15:28, 27 мая 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) анонсировал предстоящие ограничения движения на улице Некрасова.

Глава Пскова уточнил, что «в части коммуникаций улица Некрасова на участке от улицы Карла Маркса до Октябрьского проспекта полностью завершена». «Заменены водопровод, теплосети, канализация и ливневая канализация. Самое важное – ливневая канализация в створе Карла Маркса. В дождь этот участок часто подтапливало. Новые сети позволяют этого избежать. Внешний вид улицы пока оставляет желать лучшего, но буквально на этой неделе дорожники уже приступят к работе», – рассказал Борис Елкин.

Глава города уточнил, что в связи с этим движение по улице будет скорректировано, в том числе за счёт введения одностороннего движения. «Но это будут короткие временные промежутки, буквально пара дней. Будем стараться, чтобы эти дни пришлись на выходные. Все ограничения вводятся во благо, чтобы улицу полностью отремонтировать», – подчеркнул Борис Елкин.

Он также ответил на слова скептиков относительно того, что ремонт на улице Некрасова проводится, потому что рядом располагаются административные здания. «Совершенно не из-за этого. Это центр города, туристический центр, а улица имеет серьёзный износ. С каждым годом число туристов пропорционально растёт, поэтому в том числе важно показать город во всей красе», – подытожил глава Пскова.