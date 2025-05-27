VII чемпионат и первенство Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора: как стать зрителем
До VII чемпионата и первенства Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора осталось всего несколько дней, соревнования – 31 мая. Рассказываем в наших карточках, как не пропустить это интереснейшее событие и стать его участником.
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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Фото: Кирилл Гавриленко
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VII чемпионат и первенство Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора: как стать зрителем
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