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Общество

VII чемпионат и первенство Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора: как стать зрителем

До VII чемпионата и первенства Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора осталось всего несколько дней, соревнования – 31 мая. Рассказываем в наших карточках, как не пропустить это интереснейшее событие и стать его участником.

  • VII Чемпионат и Первенство Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора: как стать зрителем
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • VII Чемпионат и Первенство Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора: как стать зрителем
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • VII Чемпионат и Первенство Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора: как стать зрителем
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • VII Чемпионат и Первенство Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора: как стать зрителем
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • VII Чемпионат и Первенство Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора: как стать зрителем
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • VII Чемпионат и Первенство Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора: как стать зрителем
    Фото: Кирилл Гавриленко

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