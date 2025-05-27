VII чемпионат и первенство Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора: как стать зрителем

16:50, 27 мая 2025, ПАИ

До VII чемпионата и первенства Псковской области по практической стрельбе на кубок губернатора осталось всего несколько дней, соревнования – 31 мая. Рассказываем в наших карточках, как не пропустить это интереснейшее событие и стать его участником.