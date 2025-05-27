ИИ раз, ИИ два!

17:18, 27 мая 2025, ПАИ

Искусственный интеллект перестал быть технологией исключительно для крупных корпораций. Сегодня даже малые предприятия активно внедряют AI-решения, чтобы оптимизировать процессы и повысить конкурентоспособность. Сбер, как один из ключевых игроков на российском рынке, разработал экосистему инструментов, адаптированных для микро- и малого бизнеса. Эти инновации не только упрощают рутинные задачи, но и открывают новые возможности для роста. Накопленный опыт использования искусственного интеллекта стал темой большой конференции «Предприниматели для предпринимателей – опыт внедрения AI-инструментов в микро- и малый бизнес» в стенах Псковского отделения Сбера.

Искусственный интеллект – как ускоритель

Статус и компетенции заявленных на конференции региональных и федеральных экспертов не оставлял сомнений: событие стало важной площадкой для обсуждения и понимания, где сейчас находится российское предпринимательство в использовании передовых инструментов развития бизнеса. Управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец, начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, директор Центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова, генеральный директор digital-агентства «next_design_digital» Сергей Пакреев, директор управления по цифровому развитию клиентов Сбера Сергей Матвеев, product Manager АО ОЭЗ «Иннополис» Марат Мутигуллин, директор новгородской «Школы 21» Андрей Латышев, сооснователь и руководитель компании Gooroo Евгений Мурзанаев – организаторы явно постарались, чтобы, обсуждая вопросы AI, были представлены не теоретики, но практики использования технологий искусственного интеллекта.

Почему именно Сбер стал одним из организаторов такой площадки обмена опытом – вопрос риторический: Сбер уже давно сосредоточил усилия на создании специализированных сервисов, которые учитывают специфику малого предпринимательства. А лаборатория искусственного интеллекта банка стала центром разработки технологий, трансформирующих подходы к управлению бизнесом.

«Сбер предлагает малым и средним предприятиям сервисы для автоматизации рутинных операций и увеличения эффективности продаж. Они востребованы в таких сферах, как услуги, розничная и оптовая торговля, торговля на маркетплейсах, транспорт, кафе и рестораны, недвижимость и ЖКХ. Важно, что эти сервисы уже интегрированы в интернет-банк «СберБизнес» и абсолютно бесплатны. И на данный момент отраслевыми решениями Сбера только в Псковской области пользуются уже свыше 500 клиентов», – отметил Владимир Компаниец.

Вот только несколько примеров таких решений.

Например, еще в 2023 году Сбер представил модель машинного обучения для прогнозирования годовой выручки компаний. Алгоритм анализирует исторические данные, включая обороты, срок деятельности и сезонные колебания. Как отмечал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, «эта система позволяет точнее оценивать кредитоспособность и формировать персональные рекомендации для клиентов». Точность прогноза достигает 85 %, что подтверждается успешным внедрением в 10 000 малых предприятий за первый год.

Сервис геопространственного анализа Сбера помогает предпринимателям выбирать оптимальные точки для открытия магазинов или офисов. Технология учитывает плотность населения, транспортную доступность и конкуренцию в радиусе один километр. В 80 % случаев компании, воспользовавшиеся этим инструментом, выходят на прогнозируемую прибыль в течение шести месяцев. Например, сеть кофеен в Казани увеличила выручку на 40 %, следуя рекомендациям системы.

Ещё одна платформа – «СберТаргет» – автоматизирует настройку рекламных кампаний, ориентируясь на целевую аудиторию. Интеграция с нейросетью GPT-4 позволяет генерировать креативы и оптимизировать бюджет в реальном времени. Для малого бизнеса особенно востребованы чат-боты, которые обрабатывают до 70 % запросов клиентов, снижая нагрузку на сотрудников.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ











ИИ – как со-действие

По данным опроса предпринимателей, 77 % отмечают рост эффективности после внедрения искусственного интеллекта. В сегменте B2B этот показатель достигает 88 %, а среди компаний, работающих с маркетплейсами, – 86 %.

Кстати, какие преимущества в использовании AI отмечают псковские предприниматели? Сокращение времени на рутину – автоматизация документооборота и отчетности экономит до 10–15 часов в неделю. Повышение точности решений – прогнозные модели снижают риски ошибочных инвестиций на 30 %, что в нынешних экономических критично важно для развития бизнеса. Улучшение клиентского опыта – персонализированные предложения увеличивают конверсию на 25 %, подчеркивают те, кто работает на региональном рынке сервиса и услуг.

Несмотря на успехи, предприниматели сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров для работы с AI. Некоторые испытывают трудности при выборе подходящих решений. Вот на эти вызовы и отвечали друг другу участники конференции в Пскове.

«Клиенты понимают, что искусственный интеллект из области хайпа перешел в практическую плоскость, – отметил Сергей Матвеев, директор управления по цифровому развитию клиентов Сбера. При этом стоимость AI-сервисов постоянно падает, а удовлетворенность клиентов растёт».

«А есть ли ассистент для малого предпринимателя? Чтобы утром встал, а он уже проверил твои задачи на день, распланировал, подсказал?» – спросили эксперта.

«Попробуйте сделать такой AI-ассистент самостоятельно, в этом нет ничего сложного», – посоветовал Сергей Матвеев.

Однако, как отметил еще один спикер конференции, предприниматель Антон Москвитин, многие представители малого и среднего бизнеса не используют искусственный интеллект, потому что «как-то жили до этого» и «некогда разбираться», «непонятно, с чего начать», «дорого» – причин на самом деле может быть масса.

«Ответы на самом деле простые. Начните с каких-то микрорешений», – рекомендовал он,

К слову, интеграция AI в микро- и малый бизнес становится возможной именно благодаря доступным решениям, в том числе таким, как продукты Сбера. По большому счету, основной барьер для использования AI-сервисов, ассистентов в работе бизнеса – не стоимость технологий, а недостаток знаний.

Революция человекоцентричности

«IT-комьюнити Псковской области активно развивается. Постоянно появляются новые лица, важно использовать подобные форумы для налаживания горизонтальных связей, в том числе для обмена опытом использования искусственного интеллекта», – уверен начальник управления цифрового развития правительства региона Виталий Рахманов. «С развитием AI мы стоим перед новой технологической революцией», – отметил он, сравнив то, что сейчас происходит, с появлением электричества и двигателя внутреннего сгорания: эти явления в свое время также в корне меняли мир. И AI-конференция, которая прошла в Пскове, немного, но тоже изменила мир.

Сбер, как один из флагманов технологического развития, «вписал» искусственный интеллект в свою стратегию человекоцентричности: помощи каждому человеку в раскрытии своего потенциала и выживании в мире избытка технологий и информации. В рамках этой стратегии ИИ должен стать персональным помощником для анализа информации, целеполагания и организации жизни. Именно это и стало красной нитью выступлений и дискуссии на конференции в Пскове.

Организаторы конференции: Сбер, Псковское региональное отделение общероссийской общественной организаци «Опора России», центр «Мой бизнес» Псковской области