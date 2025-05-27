Борис Елкин – о развитии туризма в Пскове: Грандиозные инвестпроекты реализуются в городе

17:57, 27 мая 2025, ПАИ

Грандиозные инвестпроекты реализуются на территории Пскова, которые влияют на развитие туризма, сообщил глава муниципалитета Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 мая.

«У нас не одна гостиница на территории строится, тут большое спасибо правительству Псковской области, что такие грандиозные инвестпроекты реализуются на территории города. Мы всячески оказываем содействие в этом, потому что мы заинтересованы, чтобы инфраструктура развивалась, в том числе туристическая, у нас идет рост по турпотоку. Поэтому нужно, чтобы был бизнес, благо он это делает», – отметил Борис Елкин.

Глава города отметил, что за последние годы открылось беспрецедентное количество ресторанов в Пскове.

«В этом ничего нет плохого – это разгружает другие рестораны, которые были. Если раньше многим, чтобы попасть покушать, надо было очень заранее бронировать, то сейчас вариативность стала выше. И это важно. Достаточно серьезные доходы – рабочие места, доходы в том числе в бюджет. Туристы, которые приезжают, также оставляют здесь деньги, это важно, учитывая, что за последние годы внутренний туризм растет в геометрической прогрессии, нужно быть в ногу со временем», – заметил Борис Елкин.

Хорошо, что бизнес также вовремя реагирует на новые возможности, уточнил Борис Елкин.

«С точки зрения туристической инфраструктуры Псков достаточно на высоком уровне в части количества заведений. Сейчас появятся дополнительные гостиничные места – это тоже важно. Спасибо РЖД, которые в выходные запустили уже пятую «Ласточку», это говорит о спросе. Важно, что к нам приезжают, прилетают, аэропорт развивается – рейсы дважды в день снова летают, они почти всегда полные. Это не только деловой туризм, но и обычный, классический. Важно, что и бизнес в этом принимает участие, а мы всячески будем оказывать содействие. Один парк аттракционов чего только стоит», – заметил глава муниципалитета.

Помимо этого, появляются дополнительные места отдыха – развиваются пляжи.

«Если раньше это была федеральная поддержка, то сейчас и за свой счёт развивают. На воде появилось большое количество разных прокатов – сапы, катамараны, лодки. Вариативность для времяпровождения и для гостей, и для горожан растет. Это важно и хорошо. Не в каждом туристическом городе есть такая вариативная возможность. Хорошо, что инвесторы выбирают Псков», – заключил Борис Елкин.