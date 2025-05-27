В деревнях Грядище и Серёдка в Псковском районе устанавливают дополнительное освещение

18:19, 27 мая 2025, ПАИ

Работы по устройству недостающих тротуаров и наружного искусственного освещения ведутся на участках дороги, проходящей через деревни Грядище и Серёдка в Псковском районе, сообщили ПАИ в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

С двух сторон дороги будет построено 3 849 метров новых тротуаров шириной 1,2–2,25 метра. Стоимость контракта составляет более 200 млн рублей. Завершить строительные работы планируется до 31 июля 2026 года.

Работы по устройству тротуаров и освещения особенно актуальны в преддверии летних школьных каникул, когда на улицах возрастает активность детей и интенсивность движения. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».