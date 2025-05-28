Борис Елкин – о сквере на Четырёх углах: Мы вдохнули новую жизнь в эту территорию

10:41, 28 мая 2025, ПАИ

О развитии сквера на Четырёх углах в Пскове рассказал глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Территория и так была благоустроена в 2019-2020 годах в рамках приграничного сотрудничества. Но благодаря новым архитектурным формам, благодаря фонтану, установке детской площадки при поддержке губернатора мы вдохнули новую жизнь в эту территорию», – подчеркнул он.

При этом Борис Елкин добавил, что чем больше общественных пространств в городе, тем лучше с точки зрения доступности для горожан. Увеличение количества таких территорий поможет и в разгрузке уже существующих. «Бедная площадка в Финском парке – мы её постоянно восстанавливаем, ремонтируем и снова ломают. Не потому что там вандалы, а потому что высокие износы за счёт высокой нагрузки. Когда у нас будет появляться много таких общественных пространств, проводиться модернизация существующих, это позволит равно распределить нагрузку на инфраструктуру и износ будет менее сильный», – объяснил глава города.

Территория на Четырёх углах не исключение, добавил он. «Сейчас там появилась фотовыставка, фонтан, есть детская площадка. Я думаю, что-нибудь ещё новое тоже придумаем и сделаем. Хорошо, когда территории не стоят мёртвым грузом, а люди идут туда целенаправленно и отдыхают», – сказал Борис Елкин.