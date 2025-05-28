Фестиваль сапсёрфинга снова пройдёт в Пскове

11:39, 28 мая 2025, ПАИ

Фестиваль Pskov Sup Fest снова пройдёт ко Дню города Пскова, рассказал глава муниципалитета Борис Елкин в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это ежегодное мероприятие. Мы от него отказываться не будем, поэтому обязательно сап-фестиваль будет», – подчеркнул он.

По его словам, людям это нравится – кто-то участвует ради интереса, а кто-то ради победы. «Помимо экшена, это еще красивые виды города. И единение с природой тоже никто не отменял, на воде так вообще стресс можно снимать», – сказал гость эфира.

Глава города также добавил, что с каждым годом в разы увеличивается число любителей сапбордов.

«У нас и пляжи, и парк аттракционов расширяются, хотят извлекать прибыль, что важно и правильно, конкурируют друг с другом. Соответственно, количество прокатов увеличивается», – рассказал Борис Елкин и отметил, что уже в ближайшее время в парке аттракционов «Волшебная гора» будет открыт причал с прокатом оборудования.