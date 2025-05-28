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Общество

Ксения Григорьева станет гостьей программы «Среда обитания»

Врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева станет гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 28 мая, в 14:00.

Ксения Григорьева. Фото: ПАИ

Как в Псковской области идёт работа над проектами, победившими в федеральном конкурсе по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году? Какие цели и задачи стоят перед регионом в рамках проекта ФКГС на 2025 год? Как организован процесс общественного голосования за объекты благоустройства? Какие механизмы обратной связи с гражданами существуют в рамках проекта? Как обеспечивают уход за благоустроенными территориями и какие меры принимают для предотвращения вандализма?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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