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Происшествия

Потерявшего связь с родственниками великолучанина продолжают разыскивать в Псковской области

55-летнего Дмитрия Старова продолжают разыскивать в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Последний раз мужчина выходил на связь с родственниками 20 октября 2024 года на набережной реки Ловати. Его местонахождение до сих пор остаётся неизвестным.

На вид мужчине 50–54 года, ростом он 165 сантиметров, худощавого телосложения.

Был одет в чёрную кепку, синий бушлат, чёрный свитер и чёрные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Старова, просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки: (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112.

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