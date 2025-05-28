Потерявшего связь с родственниками великолучанина продолжают разыскивать в Псковской области

12:42, 28 мая 2025, ПАИ

55-летнего Дмитрия Старова продолжают разыскивать в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Последний раз мужчина выходил на связь с родственниками 20 октября 2024 года на набережной реки Ловати. Его местонахождение до сих пор остаётся неизвестным.

На вид мужчине 50–54 года, ростом он 165 сантиметров, худощавого телосложения.

Был одет в чёрную кепку, синий бушлат, чёрный свитер и чёрные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Старова, просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки: (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112.