Пенсионерка и школьник из Псковской области стали жертвами мошенников

14:49, 28 мая 2025, ПАИ

Пенсионерка из Великих Лук и учащийся из Себежского района стали жертвами мошенников и лишились более 450 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, к пенсионерке под видом сотрудника одной из организаций обратился неизвестный. Он сообщил ей о необходимости срочного перевода средств на «безопасный счет», а в итоге завладел сбережениями женщины.

Кроме того, 27 мая жертвой мошенника стал учащийся из Себежского района. Мальчику предложили получить промокод в компьютерной игре.

В результате жители региона лишились более 450 тысяч рублей.

Кроме того, 26 мая жительнице Псковского района позвонил якобы сотрудник некоего фонда и под предлогом перерасчета пенсии незаконно получил доступ к ее личному кабинету на портале «Госуслуги» с последующим блокированием учетной записи женщины.

Все потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего.