30 территорий приведут в порядок в Псковской области в 2025 году по итогам голосования ФКГС

14:09, 28 мая 2025, ПАИ

30 территорий ремонтируются и реконструируются в этом году в Псковской области по итогам прошлогоднего голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом временно исполняющая обязанности председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева рассказала в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Работы уже везде начались. 30-40 территорий ежегодно – более-менее постоянное число. Часть территорий добавляются в течение года по результатам выявленной экономии средств. В этом году уже есть экономия, и средства направят на приведение в порядок территории в деревне Серёдка Псковского района. Этот объект набрал большое количество голосов, но занял лишь третье место в рейтинговом голосовании», - уточнила Ксения Григорьева, добавив, что сроки работ обычно ограничиваются октябрём.

Спикер также отметила, что подрядчиков «настраивают на использование современных материалов и малых форм».