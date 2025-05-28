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Общество

До 190 млн рублей выделяется Псковской области на благоустройство территорий по программе ФКГС

Ежегодно на благоустройство территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Псковской области выделяется от 160 до 190 миллионов рублей. Об этом временно исполняющая обязанности председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева сообщила в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В прошлом году на эти деньги удалось привести в порядок 39 общественных территорий и одну дворовую.

Ксения Григорьева. Фото: ПАИ

«Распределение средств между муниципалитетами зависит от численности населения, а также от эффективности работы в предыдущие годы: насколько оперативно были заключены и закрыты контракты, качественно ли были выполнены работы», – уточнила Ксения Григорьева.

Спикер также отметила, что губернатор поощряет те муниципалитеты, которые стали лидерами в рейтинговом голосовании. «Как правило, в список лучших попадают малые населённые пункты, небольшие муниципалитеты, потому что в таких местах жители более сплоченные, там быстрее распространяется информация о реализации проектов, люди активнее участвуют в приёмке объектов», – рассказала гостья эфира.

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