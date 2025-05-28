Жители Псковской области каждый год увеличивают активность в голосовании по объектам ФКГС
Жители Псковской области каждый год увеличивают активность в голосовании по объектам ФКГС, сообщила временно исполняющая обязанности председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Ежегодно в Псковской области всё больше и больше жителей участвуют в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году план для региона составляет 83 тысячи человек. Порядка 70 % от этого показателя уже проголосовали. Активнее всего идёт голосование через волонтёров, которых в этом году более 600. Как правило, план по голосующим мы и выполняем и перевыполняем», – уточнила Ксения Григорьева.
Пик голосования приходится на первые дни после его старта и на последние. В этом году сделать свой выбор на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru жители области – все, кому уже исполнилось 14 лет, могут до 12 июня.
В этом году до начала голосования жители Псковской области отправили порядка 320 предложений по территориям для благоустройства через платформу обратной связи на портале «Госуслуги». Часть из этих предложений была учтена.
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