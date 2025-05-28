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Общество

Восемь проектов по созданию комфортной городской среды в Псковской области участвуют во всероссийском конкурсе

От Псковской области в этом году для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды подготовлены восемь заявок, в том числе от Пскова, Порхова, Пыталово. В ближайшее время их отправят в Минстрой. Об этом временно исполняющая обязанности председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева сообщила в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ксения Григорьева. Фото: ПАИ

Ксения Григорьева уточнила, что с этого года для участников всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Минстрой ввёл обязательное требование в виде софинансирования из внебюджетных источников. Это могут быть как инвестиции, так и благотворительность.

Во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, как правило, участвуют крупные объекты вроде парка «Лукоморье» в Пушкинских Горах или территории вдоль крепости в Изборске.

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