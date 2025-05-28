13 из 14 городов Псковской области Минстрой признал достаточно благоустроенными

15:54, 28 мая 2025, ПАИ

В апреле Минстрой подсчитал индекс качества городской среды. 13 из 14 городов на территории Псковской области признаны городами с достаточным уровнем качества городской среды, то есть они все считаются достаточно благоустроенными. Об этом временно исполняющая обязанности председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева сообщила в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Спикер также рассказала, что в проект благоустройства общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» теперь в обязательном порядке вносится и монтаж камер видеонаблюдения. «Кого-то это останавливает от вандализма, если нет – упрощает полиции задачу по поиску злоумышленников», – отметила Ксения Григорьева.

По её словам, со временем даже на благоустроенных объектах появляется необходимость что-то починить или обновить. «Если в комитет поступают жалобы от жителей относительно уже благоустроенного объекта, то мы уведомляем об этом муниципалитет и рекомендуем отреагировать на просьбы людей», – добавила гостья эфира.