Молодые, амбициозные и талантливые: в Пскове наградили победителей трёх конкурсов педагогического профмастерства

Победителей трёх конкурсов педагогического профессионального мастерства: «Педагогический дебют», «Наставник года» и «Педагог – моя будущая профессия» – наградили в Пскове сегодня, 28 мая. Торжественное мероприятие проходило в Псковской инженерно-лингвистической гимназии. За происходящим наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.