Молодые, амбициозные и талантливые: в Пскове наградили победителей трёх конкурсов педагогического профмастерства
Победителей трёх конкурсов педагогического профессионального мастерства: «Педагогический дебют», «Наставник года» и «Педагог – моя будущая профессия» – наградили в Пскове сегодня, 28 мая. Торжественное мероприятие проходило в Псковской инженерно-лингвистической гимназии. За происходящим наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ, 16:57, 28 мая 2025, ПАИ
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