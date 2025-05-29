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Общество

Михаил Ведерников обозначил задачу по обеспечению трассы Р-23 качественной связью

Вопросы развития инфраструктуры связи вдоль федеральных дорог обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с участниками профильной рабочей группы. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее из Telegram-канала Михаила Ведерникова

По поручению президента до 2031 года 99,9 % федеральных дорог должны быть обеспечены мобильным интернетом, напомнил губернатор.

«В этом году в центре нашего внимания трасса Р-23. Это центральная артерия Псковской области, при этом почти треть автодороги – 103 километра – связью не обеспечена. Проблема серьёзная. Ведь речь в первую очередь идёт о безопасности, возможности оперативно вызывать спецслужбы, скорую помощь в случае аварии или ДТП», – сказал Михаил Ведерников.

По его словам, причиной отсутствия связи на участках трассы в большинстве случаев является отсутствие электричества. «Сообща нам нужно выработать новые нестандартные подходы, комплексные решения, которые позволят оказать содействие мобильным операторам», – подчеркнул глава региона.

Вопрос для региона важный, поэтому будет сделано всё, чтобы его решить и обеспечить автодороги качественной связью, заключил губернатор.

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