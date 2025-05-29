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Культура

Участница псковской команды КВН «Камбаламба» Регина Клименко стала гостьей программы «Минкульт»

Участница псковской команды КВН «Камбаламба» Регина Клименко стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Что важнее: шутка, актёрское мастерство или реквизит и костюмы? Как справиться с давлением и стрессом во время выступлений? Какие образы существуют в КВН? Что такое «паровоз» в КВН? Какие темы для шуток нравятся зрителям больше всего? Мешает или помогает созданию шуток юмористическая насмотренность?

Об этом и многом другом – в эфире «Минкульта».

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