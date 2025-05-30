ТОС вместо SOS: территориальные общественные самоуправления развивают Псковскую область

22:02, 30 мая 2025, ПАИ

Где взять деньги на текущий ремонт дома или благоустройство двора? Почему ТОС растут на Псковщине как грибы? Каким образом местные администрации помогают выиграть гранты? Можно ли перенять и использовать опыт лучших организаций? На эти и другие вопросы ответила начальник управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Псковская область в лидерах

– Елена Юрьевна, с 2018 года в нашем регионе количество территориальных общественных самоуправлений (ТОС) выросло более чем в 40 раз.

– Абсолютно верно. В 2018 году, когда только появилась эта практика, их было всего 18, а сейчас 788. По количеству ТОС и вовлечённых в них жителей мы занимаем лидирующие позиции на Северо-Западе, находимся на второй строчке в списке. Практически каждый четвёртый житель Псковской области участвует в деятельности ТОС. На недавнем Дне территориальных общественных самоуправлений Псковской области губернатор Михаил Ведерников и председатель областного Собрания Александр Котов поздравили наших активистов, вручили им награды. Победителями конкурса «Лучшие ТОС» в двух группах – «Городские округа, муниципальные округа и городские поселения» и «Сельские поселения» – стали ТОС «Синеречье» Красногородского муниципального округа и ТОС «Копылок» Пустошкинского округа. Второе место заняли ТОС «Уголок России» Локнянского муниципального округа и ТОС «Шаг в будущее» Великолукского округа, а на третьем оказались ТОС «Объединение» Плюсского муниципального округа и ТОС «Старый дворик» Великолукского муниципального округа. Все победители и призёры получат гранты из областного бюджета на сумму от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

– Каждый год перед объявлением регионального конкурса проектов ТОС расширяются направления, по которым можно получить гранты. Каким образом формируются новые направления?

– Вот интернет-направление появилось после встречи активистов с начальником управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталием Рахмановым. Он посоветовался с нами, можно ли эту тему включить в проект, мы подтвердили возможность, и Виталий стал помогать активным гражданам реализовываться в этой теме. Бывает иначе: к нам обращаются сами тосовцы. Так недавно появилось новое проектное направление – текущий ремонт общедомового имущества. Вопрос очень важный и актуальный именно для городских ТОС, к решению которого они и хотят привлекать финансирование. Мы их обращение проработали – и теперь на конкурс можно подавать проекты, связанные с текущим ремонтом.

– Много проектов этого направления было подано в нынешнем году?

– В этом году губернатор объявил тематический конкурс проектов ТОС, посвящённый 80-летию Великой Победы. Очень приятно осознавать, что у нас большое количество территориальных общественных самоуправлений пожертвовало своими интересами в благоустройстве для того, чтобы заявить проект ремонта и благоустройства воинских захоронений. Победили 100 таких проектов, они привлекли 33 миллиона рублей для патриотического воспитания подрастающего поколения. Это очень правильно.

Наше – значит, твоё

– В этом году было подано более 700 заявок, победившими признали почти 600. Губернатор год назад говорил: надо, чтобы побеждали две трети заявок, – что, собственно, и было выполнено. За счёт чего удаётся достичь результата?

– Мы ориентировались на то, что число ТОС у нас увеличивается с каждой неделей, и это основной момент для увеличения финансирования. Не будем кривить душой: в основном ТОС создаются для того, чтобы добиться грантов.

Поэтому задача – не уменьшать количество победителей, а наоборот, стимулировать жителей проявлять активность. Сегодня победителей действительно на 15 % больше, чем в прошлом году. Даже с учётом того, что был всё-таки не обычный, а тематический конкурс, это очень хороший результат.

– Растёт ли качество заявок?

– Безусловно, причём год от года. Чем плотнее и теснее ТОС работает с местными администрациями, чем продуманнее объекты, чем качественнее выполнена смета проекта, тем больше шансов, что проект победит. Оценка конкурсных проектов делегирована молодёжному центру, где просмотром заявок занимаются два специалиста-эксперта. Они также смотрят, что, может быть, какой-то проект необходимо довести до ума и направить на федеральный уровень. Эти специалисты курируют качество исполнения всех проектов ТОС, чтобы те удовлетворяли потребности, изначально заявленные жителями.

– У грантовых заявок есть потолок объёма средств, который может быть заложен в проект.

– Да, в конкурсе проектов ТОС это полмиллиона рублей. Но можно ещё участвовать в конкурсе инициативных проектов, а это от 600 тысяч до 3,5 миллиона рублей. Это конкурс более высокого уровня, с большей конкуренцией. Необходима более серьёзная подготовка документов, весьма значимо софинансирование, которое дают муниципалитет и спонсорские средства. Тем не менее такая возможность есть.



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко













– Не пора ли поднимать планку грантовых средств? Ведь цены растут.

– Мы очень аккуратно подходим к такому вопросу, чтобы не уменьшалось количество заявок-победителей. Сейчас ориентируемся на среднюю цифру проектов – от 300 тысяч до 450 тысяч рублей, что позволяет качественно и в полном объёме завершить ремонт или благоустройство конкретного объекта. Мы подумаем над увеличением средств, но тогда нам надо будет и поднимать планку инициативных проектов. Вопрос неоднозначный. Хочется всё-таки, чтобы победителей проектов ТОС было больше.

– Сколько было выделено денег из бюджета области в этом году?

– 168 миллионов рублей только областных средств на конкурс проектов ТОС плюс 30 миллионов на конкурс инициативных проектов. 900 тысяч на имиджевый конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление». Ещё работают муниципальные конкурсы, и это немаленький объём средств: на практике муниципалитеты дают от 10 до 30 % стоимости проектов. В этом году местные бюджеты выделяют 26 миллионов рублей на конкурс проектов ТОС. На конкурс инициативных проектов муниципальные образования обязаны заложить не менее 10 % средств, но на практике закладывают от 20 до 40 %. Поэтому консолидированная сумма действительно очень серьёзная.

– Можно ли назвать передовые и отстающие муниципалитеты с точки зрения работы ТОС?

– Так ставить вопрос не очень корректно, потому что сейчас все главы муниципальных образований прочувствовали, что такое институт территориальных общественных самоуправлений. В 2018–2019 годах ТОС боялись. Псков вообще самым последним зашёл в это движение, а сегодня здесь 64 территориальных общественных самоуправления, город вообще в лидеры выбился по количеству создаваемых ТОС. Гдовский район остаётся лидером хотя бы только потому, что у них уже вся территория покрыта ТОС, их уже не переплюнуть. Великолукский район славится большим количеством разноплановых ТОС: есть молодёжные, спортивные, занимающиеся благоустройством прибрежных зон и озёр. Опочецкий и Псковский районы большие молодцы в деле развития тосовского движения.

Сформируем народный бюджет

– Как создаются ТОС – по инициативе снизу или главы районов понимают эффективность этого инструмента привлечения средств?

– Если людям не рассказывать, они не поймут, что у них такой инструмент есть. И если администрация популяризирует этот институт, уделяет ему внимание и разъясняет людям, какую пользу можно от него получить, то это заслуга администрации и депутатского корпуса. ТОС же сами себя рекламируют: люди видят результат их работы и уже сами обращаются к нам за консультациями, как создать своё ТОС.

– Есть ли потолок количества ТОС в Псковской области?

– Такой потолок не нужен. Есть задача, которую губернатор везде транслирует: каждая территория муниципального образования должна быть покрыта ТОС, чтобы это была территория, на которой люди будут определять, что необходимо сделать муниципалитету. В идеале вся территория должна развиваться исключительно с учётом мнения и позиции жителей. Нет задачи достичь определённого количества ТОС – есть задача вовлечь в территориальное общественное самоуправление максимальное число людей.

– Какое ТОС эффективнее – небольшое, с соседями по дому, или крупное, на целый район?

– Думаю, чем ТОС меньше, тем лучше. Во-первых, легче самим людям, потому что любой проект подлежит обсуждению со всеми членами территориального местного самоуправления, которые проживают на этой территории, и легче провести собрание. Чем ТОС компактнее, тем удобнее в нём работать.

– Почему среди активистов ТОС в основном женщины?

– Наверное, это связано с тем, что благоустройство, красота – это всё-таки больше про женщин, мужчины должны зарабатывать. И задача женщины – подвигнуть мужчину на то, чтобы поработать руками на общее благо. Но поскольку ТОС не имеет членства, то деление по половому или возрастному признаку весьма условное. Сегодня активность проявляют одни люди, завтра – другие. Это всегда изменяющаяся величина, к тому же зависящая от реализуемого проекта. Красят скамеечки или разбивают клумбы женщины, а для ремонта подъезда больше мужчины пригодятся.

– В Псковской области огромное количество ТОС с колоссальным опытом. Есть ли платформа, где они могут им поделиться?

– В уставных видах деятельности Ассоциации совета муниципальных образований есть и поддержка территориального общественного самоуправления. Также есть странички в Telegram и в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, свои странички имеют огромное количество ТОС, и все они аккумулируются на платформе Ассоциации совета муниципальных образований. Это и есть платформа для обмена опытом. Ещё газетные вкладыши: газеты читают, людям нравится, когда их практику транслируют в местных СМИ. Это очень важно. На страницах районных газет вышло около девяти спецпроектов о работе ТОС области. Их опыт действительно вдохновляет на то, чтобы применить его в собственном дворе.

– Приходится ли вам преодолевать какие-то вызовы?

– Стратегический вызов – не путать ТОС с органами местного самоуправления. Задача администрации – решать вопросы местного значения, у них на это есть средства. А задача ТОС – указывать администрации, какие потребности имеются на конкретной территории и что надо сделать в первую, вторую очередь и так далее. Мы хотим прийти к народному бюджету, сформированному на основе предложений территориальных общественных самоуправлений. Нельзя подменять ТОС администрацию, и мы стараемся максимально контролировать, чтобы такого смешения не было.

– Администрация муниципалитетов реально прислушивается к ТОС?

– ТОС – наша основная победа в развитии местного самоуправления как форма участия населения, что предусмотрено действующим федеральным законом. Потому что и чиновники, и местная администрация, и государственные органы – это слуги народа, мы должны отрабатывать все потребности людей, которые живут на этой территории. ТОС – самая активная часть местного самоуправления, и никакого противодействия или противостояния местных администраций с ними нет. Наоборот, идёт конструктивная совместная работа, и чем больше людей будет участвовать, тем эффективнее станет развиваться наш регион.