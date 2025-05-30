Молодые ветра Псковской области: историческая память, доброта, креативность

22:55, 30 мая 2025, ПАИ

О молодёжных инициативах, мероприятиях, жизни волонтёров и их планах рассказал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Чтобы помнили

– Дмитрий Александрович, расскажите о роли волонтёров в праздничных мероприятиях.

– В Год защитника Отечества и 80-летия Победы мы провели конкурс патриотического направления. Было допущено 37 проектов, победили 10. Среди них есть очень интересные. Например, в рамках работы международного клуба «Дружба» ребята занимаются просвещением жителей наших подшефных стран – Маврикия и Габона, рассказывая о роли Советского Союза в победе в Великой Отечественной войне. Провели видеоконференции, направили памятные открытки с символикой 80-летия Победы и книги о нашем регионе.

По решению губернатора области Михаила Ведерникова в этом году 9 Мая был парад и прошла акция «Бессмертный полк». Это определённая ответственность, особенно с учётом того, что несколько лет такие мероприятия очно не проводились. Поэтому на базе Дома молодёжи прошли обучающие семинары, где тренеры волонтёрского корпуса рассказывали, как нужно сопровождать праздничные и культурные массовые мероприятия, которых было очень много.

Когда волонтёрский корпус 80-летия Победы, который располагается в Доме молодёжи, решил заняться изготовлением штендеров для «Бессмертного полка», ещё не было известно, пройдёт ли шествие по улицам Пскова. Затем многие псковичи воспользовались возможностью получить совершенно бесплатно штендер в фирменном стиле с фотографией своего родственника и 9 Мая прошли с ним в Бессмертном полку. При поддержке губернатора такие корпуса организовали во всех муниципальных образованиях, и мы обеспечили их набором одежды, разработанной в фирменном стиле 80-летия Победы, материалом для проведения федеральных акций. Отправили комплекты свечей, чтобы сделать огненные картины войны, около 100 тысяч георгиевских лент. Ещё один проект-победитель был разработан на форсайт-сессии «Кургана Дружбы», где собирается молодёжь из России и Белоруссии. Это целый цикл видеороликов, в которых ребята рассказывают о подвигах своих дедов и прадедов.

– А какие мероприятия направлены на сохранение исторической памяти?

– Немало заявок было подано на организацию субботников в местах воинских захоронений. Ребята просили обеспечить их инициативные группы инвентарём, краской, чтобы привести в надлежащий вид обелиски и монументы. Понятно, что администрация муниципалитетов такую работу ведёт, но тем не менее отказываться от помощи молодёжи никто не захочет. И это не просто субботники. Одна из важнейших задач волонтёрского корпуса – не только вовлечь молодёжь в какое-то полезное действие, а прежде всего рассказать о том или ином подвиге или герое. И тогда возникает чувство сопричастности, история становится гораздо ближе.

– Есть памятные места событий Великой Отечественной войны, о которых мы все знаем. Может быть, стоит сделать карту с обозначениями маленьких, локальных событий той поры на Псковщине?

– Такая работа ведётся. У нас есть целый ряд информационных ресурсов, куда вносятся все монументы, всё проверяем по фактическим данным и фотографиям, которые у нас есть. На сайтах «Место памяти» и «Память60» можно узнать обо всех наших воинских захоронениях, обелисках, мемориальных досках. Также в этом году на территории Псковской области активно действует поисковое движение, чтобы можно было дать какую-нибудь информацию родственникам, которые уже более 80 лет не знают о судьбах своих героев.

Движение доброты

– Волонтёрством занимается исключительно молодёжь?

– Я наблюдаю в этом году достаточно большое желание заниматься волонтёрским делом у людей возраста 35+. Если мы раньше делили волонтёров на школьников, студентов и людей «серебряного» возраста, то сейчас видим большое количество молодых ребят с предприятий и из организаций, которые активно вливаются в нашу волонтёрскую среду. Подписано много соглашений с учреждениями, они максимально открыты и готовы влиться в любую волонтёрскую деятельность, начиная с субботников и заканчивая патриотическими мероприятиями.

На самом деле волонтёрство – это порыв души. И я знаю, что очень много людей занимается добрыми, полезными делами, но не все это афишируют. И получается, что вроде бы официальных волонтёров, зарегистрированных в системе, одно количество, а фактически кратно больше, потому что душа у русского человека такая – всегда делать добро, даже когда самому тяжело. Помочь ближнему – это наш святой долг.

– А отток людей есть?

– Такое может быть. Но у ребят широкие возможности выбрать направление: можно помогать в организации и проведении мероприятий, пойти на субботник или в приют ухаживать за животными либо собраться с силами и уехать в Анапу устранять последствия экологической катастрофы на Чёрном море. Вариантов очень много, и каждый может найти близкое себе занятие. Было бы желание и немного свободного времени.

Уникальное пространство

– Чем сейчас живёт Дом молодёжи?

– Дом молодёжи – это уникальное пространство, немногие регионы в стране могут похвастаться красивым четырёхэтажным зданием, предназначенным для молодых людей. А Псковская область может благодаря поддержке наших руководителей. 25 января мы полностью открыли все четыре этажа наших воспитательных пространств. И очень радует, что они наполнены не только содержанием, но и смыслом, потому что мероприятия, которые там проходят, действительно очень важны для подрастающего поколения. Воспитательный процесс, который мы закладываем в рамках своих мероприятий, имеет положительный эффект – это видно по обратной связи, которую получаем от ребят. Проходит большое количество форумов, встреч, работает коворкинг, куда ребята просто приходят и занимаются своими делами. Для этого созданы все условия, есть рабочие места, интернет. Я считаю, что проект Дома молодёжи удался, он отлично себя зарекомендовал.

– Чем ребята там занимаются?

– Наши относительно небольшие пространства заполнены практически каждый день локальными мероприятиями. Ребята собираются по своим направлениям и сферам деятельности. Мастер-классы, образовательные встречи своих организаций проводят очень часто, сами организуют мероприятия. Во всех пространствах есть комплекты звукового оборудования, стоят интерактивные доски. Поэтому можно устроить всё, что угодно, от круглого стола до представления театральной студии. Молодёжи мы рады всегда, с утра и до позднего вечера, так сказать, до последнего клиента работаем. И постоянно проводим своими силами обновление. Работа для нас давно перестала быть работой, стала нашей миссией, поэтому относимся с душой и к делу, которым занимаемся, и к дому, в котором живём.

– У вас тесные связи с командой КВН.

– Мы встречались с псковскими кавээнщиками, которые классно и на высоком уровне представляют Псковскую область. И договорились, что Дом молодёжи для них всегда открыт и вообще это стопроцентный дом КВН. Мы хотим, чтобы все мероприятия КВН проходили у нас, создадим для ребят все условия, чтобы они не только выступали, но и могли там готовиться, писать шутки, ставить номера. У нас есть студия звукозаписи, где можно записывать фонограммы, подкасты. КВН точно жив, и слава богу, что есть энтузиасты, которые смогли это дело сохранить и удержать. Уверен, что у нас сейчас есть все предпосылки, чтобы это движение развить, вернуть его на прежние высоты и дальше покорять новые.

Дом для всех

– У псковской молодёжи есть свой дом. А как обстоят дела у молодых людей в области?

– В Пскове региональный Дом молодёжи, и мы стараемся на все свои крупные мероприятия обязательно приглашать молодёжь из всех муниципальных образований, стараемся по максимуму обеспечивать им проезд – направляем автобусы с разных концов области, которые собирают ребят и привозят сюда. Делаем всё, чтобы ребята из всех муниципалитетов имели возможность в равных условиях ознакомиться с инфраструктурой и с возможностями Дома молодёжи. Конечно, мы понимаем, что такие пространства нужны если не во всех, то в крупных муниципальных образованиях, и работаем над этим. В Острове открыли Центр культурного развития, создаются муниципальные центры добровольчества «Доброцентр» – хорошие универсальные пространства, где ребята могут провести свои мероприятия. В рамках грантовой заявки, победившей в конкурсе Росмолодёжи, уникальное пространство появилось в Локне. В Невеле должен начать работу кинотеатр под открытым небом. Мы понимаем, что так должно быть во всех муниципальных образованиях, и думаю, что потихонечку с этой задачей справимся. В Великих Луках в сфере молодёжной политики работает отличная команда, в прошлом году в рамках «Региона для молодых» провели там целый цикл мероприятий. Но своё пространство, где молодёжь может собраться, им действительно нужно. Какие бы ни были прекрасные учреждения культуры, они заточены на другие задачи. Тем более что в Великих Луках большое количество студентов, да и в целом молодёжи там немало.

– В Доме молодёжи есть отдел, который занимается грантами. Он помогает ребятам из области?

– Наш проектный офис регулярно, раз в неделю-две, выезжает в муниципалитеты и проводит обучение, рассказывает о целом спектре грантовых направлений и Президентского фонда культурных инициатив, и Фонда президентских грантов, и наших региональных конкурсов, и о грантах Росмолодёжи. На областной «грантовой» карте практически не осталось муниципальных образований, где на гранты не подают. Если такое обнаруживается, выезжаем туда многократно, находим ребят, проводим обучение очно и по ВКС, закрепляем куратора за проектами, которые ребята готовят, и он уже сопровождает проект до победного конца.