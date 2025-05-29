Псковские специалисты перенимают опыт создания государственного юридического бюро

21:03, 29 мая 2025, ПАИ

Херсонская область поделилась с Псковской областью опытом создания государственного юридического бюро. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете юстиции.

Организация призвана оказывать бесплатную юридическую помощь населению, информировать и поддерживать тех, кто в этом нуждается.

В Херсонской области юридическое бюро работает уже полгода, помощь получили порядка 200 человек. Особое внимание уделяется пенсионерам, малоимущим семьям, детям-сиротам и гражданам, которые пострадали в ходе боевых действий. Псковская область пока только создаёт такое бюро.

Директор Государственного юридического бюро Херсонской области Екатерина Бабич рассказала представителям комитета об организации работы, о выездных консультациях и введении горячей линии.