Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

VII чемпионат и первенство по практической стрельбе на кубок губернатора стартовали в Псковской области

В Псковской области стратовали VII чемпионат и первенство по практической стрельбе на кубок губернатора, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

  • Из телеграм-канала Михаила Ведерникова
    Фото: ПАИ
  • Из телеграм-канала Михаила Ведерникова
    Фото: ПАИ
  • Из телеграм-канала Михаила Ведерникова
    Фото: ПАИ
  • Из телеграм-канала Михаила Ведерникова
    Фото: ПАИ
  • Из телеграм-канала Михаила Ведерникова
    Фото: ПАИ

Впервые в чемпионате по линии Министерства внутренних дел РФ принимают участие команды международного похода «Наследие». В течение всех трёх дней ребята будут проходить этапы военно-спортивных игр «Наследники Победы».

«С самого утра команды силовых структур выполняли на полигоне упражнения с различным вооружением. С окончанием светового дня соревнования не прекращаются – часть упражнений стрелкам предстоит выполнять в ночное время», – отметил Михаил Ведерников.

Дети также прошли первые этапы военизированной эстафеты и соревновались в стрельбе из пневматического пистолета.

Отметим, зрители смогут посетить соревнования в субботу, 31 мая. Для удобства будет продлён маршрут автобуса № 19. В этот же день перед гостями и участниками чемпионата выступит заслуженный артист России Евгений Дятлов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 мая 2025

Летнее трудоустройство подростков из Пскова обсудили на Молодёжном фестивале профессий
29 мая 2025

VII чемпионат и первенство по практической стрельбе на кубок губернатора стартовали в Псковской области
29 мая 2025

Михаил Ведерников поблагодарил Правительство РФ за поддержку в модернизации ЖКХ
29 мая 2025

Псковская команда КВН «Камбаламба» стала победительницей 1/8 Первой лиги КВН в Перми
29 мая 2025

Псковские специалисты перенимают опыт создания государственного юридического бюро
29 мая 2025

В Пскове на улице Госпитальной обустраивают парковку
29 мая 2025

Михаил Ведерников пригласил псковичей и гостей города на всероссийский хоровой фестиваль
29 мая 2025

На ж/д переезде в Порхове устранили нарушения по требованию транспортного прокурора

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...