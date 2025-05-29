VII чемпионат и первенство по практической стрельбе на кубок губернатора стартовали в Псковской области
В Псковской области стратовали VII чемпионат и первенство по практической стрельбе на кубок губернатора, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
Впервые в чемпионате по линии Министерства внутренних дел РФ принимают участие команды международного похода «Наследие». В течение всех трёх дней ребята будут проходить этапы военно-спортивных игр «Наследники Победы».
«С самого утра команды силовых структур выполняли на полигоне упражнения с различным вооружением. С окончанием светового дня соревнования не прекращаются – часть упражнений стрелкам предстоит выполнять в ночное время», – отметил Михаил Ведерников.
Дети также прошли первые этапы военизированной эстафеты и соревновались в стрельбе из пневматического пистолета.
Отметим, зрители смогут посетить соревнования в субботу, 31 мая. Для удобства будет продлён маршрут автобуса № 19. В этот же день перед гостями и участниками чемпионата выступит заслуженный артист России Евгений Дятлов.
VII чемпионат и первенство по практической стрельбе на кубок губернатора стартовали в Псковской области
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