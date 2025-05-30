Новый поток «Школы материнства» стартует в Пскове 2 июня

07:25, 30 мая 2025, ПАИ

Новый поток «Школы материнства» стартует в Пскове 2 июня, сообщается в группе Псковского клинического перинатального центра в соцсети «ВКонтакте».

2 июня в 16:00 – «Роды» – врач – акушер-гинеколог Наталья Петрова.

3 июня в 14:00 – «Послеродовой период» – врач – акушер-гинеколог Елена Ковалёва.

4 июня в 14:30 – «Психологическая подготовка к родам» – психолог Эмма Абдулаева. В 15:50 – «Транзиторные состояния в период новорожденности» – врач-неонатолог Кристина Покровская.

5 июня в 15:00 – «Виды анестезии в акушерской практике: эндотрахеальный, спинальный наркоз и эпидуральная анестезия» – врач – анестезиолог-реаниматолог Сергей Бобров.

6 июня в 14:00 – «Грудное вскармливание» – детская медицинская сестра Екатерина Иванова. В 15:00 – «Преиндукция родов» – врач – акушер-гинеколог Елена Антонова.

9 июня в 14:00 – «Духовно-нравственная поддержка» – детский хирург, иерей, настоятель храма св. мученицы Анастасии Узорешительницы г. Пскова отец Евгений.

10 июня в 13:30 – «Сервисные роды» – начальник коммерческого отдела Дарина Козлова.

11 июня в 11:00 – «Стресс, способы профилактики» – психолог Виктория Сымитко.

Записаться на курсы подготовки к родам можно в WhatsApp по телефону 8-905-295-59-22. Писать можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.