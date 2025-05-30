Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Съёмки документального фильма «Цитадель» начнутся в Себежском районе в июне

Съёмки документального фильма «Цитадель» о защитниках Брестской крепости начнутся в Себежском районе в июне, сообщил на своей странице «ВКонтакте» руководитель поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

Фото со страницы Владимира Бумакова

«Через неделю, с 5 по 9 июня, в Себежском районе, на участке бывшего Себежского укрепрайона, начнутся съемки эпизода фильма «Цитадель», рассказывающего о судьбе героя – защитника Брестской крепости Касыма Жарменова, – уточнил Владимир Бумаков. – Снимает фильм мой давний друг, известный кинодокументалист Алексей Никулин. Мне довелось участвовать в съемках его ставшего широко известным фильма «Ржев. Прививка от войны», получившего в 2022 году приз киноакадемии ТЭФИ. Почему Брестская крепость и Себежский укрепрайон «встречаются» в одном фильме? А вот это пока секрет... Надо сначала снять фильм и сделать его хорошо».

Отряд «Забытый батальон» будет помогать команде Алексея Никулина в организации съемок. Четверо суток поисково-кинодельная команда будет жить в полевых условиях. «Во время съемок мы планируем выезжать в локации, где будем работать с реальной исторической фактурой, – рассказал Владимир Бумаков. – Если у кого-то возникнет желание посмотреть, как снимают кино, – милости просим. Не скажу, что это будут съемки как у Безрукова или Бондарчука (они хорошие актеры, это не подвергается сомнению), но тем не менее процесс создания документального кино довольно интересен, особенно когда снимают кино про историю и делают это профессионально».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 мая 2025

Детсад №54 отремонтируют в Пскове по нацпроекту
30 мая 2025

Путин поручил расширить доступность адаптивного спорта для людей с инвалидностью
30 мая 2025

Более 150 жителей Псковской области пострадали от укусов клещей за неделю
30 мая 2025

Съёмки документального фильма «Цитадель» начнутся в Себежском районе в июне
30 мая 2025

Больше 2,5 тысячи псковских выпускников сдают сегодня ЕГЭ по русскому языку
30 мая 2025

Новый поток «Школы материнства» стартует в Пскове 2 июня
30 мая 2025

По погоде сегодня было принято судить о лете
29 мая 2025

Летнее трудоустройство подростков из Пскова обсудили на Молодёжном фестивале профессий

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...