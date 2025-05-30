Пушкинский заповедник открывает выставку картин в Тверской области

08:27, 30 мая 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 30 мая, открывает выставку в Тверской области. Как рассказали ПАИ в службе информации Пушкинского заповедника, экспозиция из фондов музея называется «Прогулка с Пушкиным» и представляет творчество современной художницы Галины Худницкой.

Пройдёт «Прогулка…» в селе Берново Старицкого района Тверской области. Здесь, в бывшей усадьбе представителей тверской ветви русского дворянского рода Вульфов, расположен Музей А. С. Пушкина, с которым у псковского «Михайловского» налажены давние и прочные творческие и деловые связи.

На выставке представлено пять картин с видами псковских пушкинских мест, выполненных на ткани (батик), и 23 пастели из серий «Михайловское», «Петровское» и «Тригорское». Эти работы пронизаны особым настроением. «Невозможно передать словами всё то, что чувствуешь в Пушкинских Горах, — рассказала художница. — Именно поэтому, работая над серией пастелей, я старалась оставить у зрителя ощущение бесконечного многовариантного пространства, которое живёт и постоянно меняется. Укромные места этих заповедных усадеб и парков имеют сотни оттенков, которые, словно в зеркале, отражают нас самих, наши собственные чувства, понимание жизни».

Галина Худницкая — белорусская художница. Она родилась и живёт в Полоцке, активно участвует в региональных, республиканских и международных художественных выставках и пленэрах. Приезжала Галина и на пленэр «Пушкиногорье», который музей-заповедник «Михайловское» много лет подряд устраивал специально для профессиональных живописцев и графиков. Её работы сегодня есть не только в фондах Государственного Пушкинского заповедника (Россия), но и в собрании историко-культурного музея-заповедника «Заславль» (Белоруссия), в коллекциях ботанических садов Каунаса (Литва) и Москвы (Россия), в других государственных и частных коллекциях в Беларуси, России, Литве, Германии, Франции, Финляндии.

Планируется, что выставка «Прогулка с Пушкиным». Живопись и графика Галины Худницкой» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет открыта для посетителей Музея А. С. Пушкина в Берново в течение трёх месяцев, до 28 августа.