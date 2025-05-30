Мастер-класс по бегу пройдёт в Пскове 1 июня
Мастер-класс в честь Всемирного дня бега пройдёт в Пскове 1 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил основатель школы бега Pro sport Александр Кузьмин.
В рамках открытого мастер-класса тренеры покажут технику естественного бега, специальные упражнения и лайфхаки. После этого пройдёт пробежка с Александром Кузьминым, а также будут даны ответы на вопросы участников мастер-класса.
Встреча начнётся в 12:00 в школе бега Pro sport.
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