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Спорт

Мастер-класс по бегу пройдёт в Пскове 1 июня

Мастер-класс в честь Всемирного дня бега пройдёт в Пскове 1 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил основатель школы бега Pro sport Александр Кузьмин.

Фото предоставил Александр Кузьмин

В рамках открытого мастер-класса тренеры покажут технику естественного бега, специальные упражнения и лайфхаки. После этого пройдёт пробежка с Александром Кузьминым, а также будут даны ответы на вопросы участников мастер-класса.

Встреча начнётся в 12:00 в школе бега Pro sport.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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