До +22 градусов ожидается в Псковской области в последний день весны

11:01, 30 мая 2025, ПАИ

31 мая на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днём +17...+22 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.