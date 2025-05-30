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Общество

До +22 градусов ожидается в Псковской области в последний день весны

31 мая на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днём +17...+22 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.

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