До +22 градусов ожидается в Псковской области в последний день весны
31 мая на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днём +17...+22 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 мая 2025
Избирательная комиссия Псковской области поделилась опытом с коллегами из других регионов