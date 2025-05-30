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Псковская воспитанница не исключила своего участия в первенстве мира по гребле на байдарках и каноэ

Псковская воспитанница, представляющая Московскую область, Ангелина Семёнова может принять участие в первенстве мира по гребле на байдарках и каноэ, которое пройдёт в португальском городе Монтемор-о-Велью с 23 до 27 июля. Об этом спортсменка сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ.

На фото: Ангелина Семёнова. Фото: Федерация каноэ России

Недавно Семёнова выиграла два серебра на первенстве России среди юниорок до 24 лет в Краснодаре. Она заняла второе место в гонках одиночек на дистанции 1000 метров и в двойках на 500-метровке. «Я довольна результатом. На данный момент это очень хороший сдвиг вперёд для меня», – поделилась спортсменка.

2 июня у Ангелины Семёновой начнётся тренировочный сбор в Бронницах, где будет пробоваться четвёрка для выступления на первенстве мира. «Пока не могу сказать, еду я на мировое первенство или нет. Всё зависит от того, какой состав четвёрки будет лучше», – подчеркнула байдарочница.

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