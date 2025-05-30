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Общество

О детском здоровье летом расскажет врач в программе «Анамнез»

30 мая в 14:00 гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове станет главный врач медицинского центра «Здоровый ребёнок» Ирина Николаева.

Изображение: ПАИ

Какие болезни подстерегают детей летом? Стоит ли вывозить младенца на море? Сколько времени малышу можно находиться на солнце? С какого возраста грудничку начинать массаж? Полезно ли детям плавание, обучение которому начинается едва ли не с рождения? Сколько и какие прививки получает ребёнок до года и что обязательно должны знать родители? В каком возрасте ребёнку можно прокалывать уши?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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