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Мария Филонова: ​Опыт ветеранов СВО — неоценимый ресурс для развития страны

Опыт ветеранов СВО — неоценимый ресурс для развития страны, подчеркнула руководитель комитета семей воинов Отечества Псковской области, общественный помощник губернатора Мария Филонова.

Мария Филонова. Фото: ПАИ

«Они проявили невероятное мужество и самоотверженность, преодолевая самые тяжелые испытания. У них есть уникальные качества, которые могут быть полезны в самых разных сферах. Однако прежде всего нужно помочь им адаптироваться к мирной жизни. Важно предоставить им возможность получить образование, переквалифицироваться и найти достойную работу. Особенно востребованы учителя-мужчины в школах. Кроме того, важно привлекать ветеранов к патриотическому воспитанию молодежи, развитию гражданского общества», - отметила Мария Филонова.

Эксперт отметила, что в Псковской области эта работа активно ведётся. «Проводим встречи с ветеранами, уроки мужества «Диалог с Героем» и важные беседы на разговорах о важном. Открытие кадровой программы «Герои земли Псковской» для участников СВО — это событие, вызывающее гордость. Программа учитывает индивидуальные особенности каждого кандидата», - подчеркнула Мария Филонова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.

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