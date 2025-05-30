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Общество

Двухлетие фонда «Защитники Отечества» отметят в Пскове 1 июня

Праздник, посвящённый двухлетию работы филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, пройдёт в Пскове в воскресенье, 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

Фото: ПАИ

Мероприятие состоится в День защиты детей. Гостей ждут выступления артистов, песни, танцы, весёлые конкурсы, ростовые куклы, аквагрим и угощение мороженым.

Псковичей и гостей города приглашают на площадку филиала фонда на улице Льва Толстого, 31а. Праздник проведут с 12:00 до 13:00. Задать все интересующие вопросы по мероприятию можно по телефону 67-28-03. Возрастная категория: 0+.

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