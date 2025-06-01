Псковичей приглашают на празднование двухлетия фонда «Защитники Отечества»

09:12, 01 июня 2025, ПАИ

Псковичей приглашают на празднование двухлетия филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области сегодня, 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

Перед гостями праздника выступят артисты с песнями и танцами, ростовые куклы, а также будут организованы конкурсы, аквагрим и угощение мороженым.

Мероприятие начнётся в 12:00 и состоится на площадке филиала фонда на улице Льва Толстого, 31а. Задать все интересующие вопросы можно по телефону 67-28-03. Возрастная категория – 0+.