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Происшествия

Полиция проводит проверку по факту публикации о конфликте на детской площадке в Пскове

Проверку по факту публикации в интернете информации о конфликте на детской площадке на улице Текстильной в Пскове проводит полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ. Фотография носит иллюстративный характер

Видеозапись, на которой запечатлён конфликт, удалось выявить в ходе мониторинга социальных сетей. Инцидент произошёл из-за оскорбления детей на площадке и очереди на качели.

На место выехал участковый уполномоченный полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. Кроме того, будут установлены все участники конфликта.

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