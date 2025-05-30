Полиция проводит проверку по факту публикации о конфликте на детской площадке в Пскове

15:29, 30 мая 2025, ПАИ

Проверку по факту публикации в интернете информации о конфликте на детской площадке на улице Текстильной в Пскове проводит полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видеозапись, на которой запечатлён конфликт, удалось выявить в ходе мониторинга социальных сетей. Инцидент произошёл из-за оскорбления детей на площадке и очереди на качели.

На место выехал участковый уполномоченный полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. Кроме того, будут установлены все участники конфликта.