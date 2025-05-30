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Стоит ли возить маленького ребёнка на море, объяснила псковский врач

Стоит ли возить маленького ребёнка на море, объяснила главный врач медицинского центра «Здоровый ребёнок» Ирина Николаева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Обычно родителям я советую так: если хотите уехать на море, в теплые страны, дайте ребенку дорасти до года. Почему: мы уже держим голову, сидим, можем ложку держать, ребенок принимает вертикальное положение и, соответственно, легче будет самой маме», – сказала гостья студии.

По ее словам, если ехать на море с маленьким двухмесячным ребенком – это уже «не отдых». Не исключены проблемы и во время путешествий с повзрослевшими детьми, особенно до трёх лет. В частности, заметила Ирина Николаева, речь идёт о доставке ребёнка из точки А в точку Б. «Дело в неусидчивости и в непонимании того, что хотят дети. Конечно, возникает дискомфорт – ребёнок быстро истощается, раздражается», – уточнила она.

Важно во время поездки с ребёнком распланировать маршрут и посмотреть наличие медицинских учреждений, продолжила гостья студии. По ее словам, с собой необходимо взять большое количество влажных салфеток и аптечку - антибактериальные пластыри, бинты, стерильные салфетки, антисептики. Если намечается поездка на море или озеро, то стоит добавить в аптечку капли от конъюнктивита, отита, солевые растворы, капли от насморка по возрасту и средства от кишечных инфекций по рекомендации врача.

Также обязательно нужно использовать бутилированную воду из пластмассовой тары, поскольку не всегда известно качество воды и обработки стеклянной тары.

Кроме того, важны средства увлажнения, солнцезащитные кремы с фактором не менее 50 spf, большое количество головных уборов и удлиненные легкие рубашки, шорты. Если это годовалый ребенок, то врач посоветовала накрыть лёгкой пелёнкой открытый участок коляски.

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