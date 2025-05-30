Кто может воспользоваться комнатой матери и ребёнка в аэропорту Пскова, рассказали пассажирам

16:14, 30 мая 2025, ПАИ

Кто может воспользоваться комнатой матери и ребёнка в аэропорту Пскова, рассказали пассажирам.

​

«Для обеспечения комфортного ожидания вылета пассажирам с детьми и женщинам на второй половине срока беременности в аэровокзале имеется комната матери и ребенка», - уточняется в телеграм-канале «Аэропорт Псков».

Комната матери и ребёнка предназначена для обслуживания вылетающих пассажиров с детьми до 7 лет и детей-инвалидов до 14 лет, а также женщин во второй половине беременности.

Первоочередным правом обслуживания в комнате матери и ребёнка пользуются пассажиры с грудными детьми, пассажиры с двумя и более детьми, дети-инвалиды до 14 лет.

Пользование комнатой матери и ребёнка предоставляется бесплатно. Пассажиры с детьми могут воспользоваться услугой: в ожидании вылета рейса (вылет в течение 3 часов и менее); при перерыве в перевозке по вине перевозчика; в случае задержки вылетающего рейса; в случае отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, при изменении маршрута перевозки.