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Кто может воспользоваться комнатой матери и ребёнка в аэропорту Пскова, рассказали пассажирам

Кто может воспользоваться комнатой матери и ребёнка в аэропорту Пскова, рассказали пассажирам.

Фото: телеграм-канал «Аэропорт Псков»

«Для обеспечения комфортного ожидания вылета пассажирам с детьми и женщинам на второй половине срока беременности в аэровокзале имеется комната матери и ребенка», - уточняется в телеграм-канале «Аэропорт Псков».

Комната матери и ребёнка предназначена для обслуживания вылетающих пассажиров с детьми до 7 лет и детей-инвалидов до 14 лет, а также женщин во второй половине беременности.

Первоочередным правом обслуживания в комнате матери и ребёнка пользуются пассажиры с грудными детьми, пассажиры с двумя и более детьми, дети-инвалиды до 14 лет.

Пользование комнатой матери и ребёнка предоставляется бесплатно. Пассажиры с детьми могут воспользоваться услугой: в ожидании вылета рейса (вылет в течение 3 часов и менее); при перерыве в перевозке по вине перевозчика; в случае задержки вылетающего рейса; в случае отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, при изменении маршрута перевозки.

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