В Псковской области наградили победителей конкурса праздничного оформления витрин ко Дню Победы

17:18, 30 мая 2025, ПАИ

В Псковской области объявили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Весна Победы» на праздничное оформление витрин или входной группы ко Дню Победы. Торжественная церемония награждения с участием заместителя губернатора Игоря Шатурного прошла 30 мая в правительстве Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе.

От имени губернатора региона Михаила Ведерникова вице-губернатор поблагодарил участников конкурса за инициативность, активность.



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области



Фото: Пресс-служба правительства Псковской области











В Псковской области на участие в конкурсе поступило 66 заявок, рассказал Игорь Шатурный. «Нам было сложно выбрать лучших из такого количества участников. Ваша креативность, творческий подход позволили создать праздничное настроение на территории региона в День Победы», — заметил вице-губернатор. Региональная конкурсная комиссия оценивала обновленные витрины и входные группы на соответствие тематике конкурса, эстетическое оформление, оригинальность, эмоциональное воздействие, а также соблюдение требований безопасности.

Победителем в номинации на лучшее оформление витрины социального объекта стал Центр молодежи и общественных инициатив.

На втором месте — Детская областная клиническая больница. Тройку лидеров замыкает Детский сад компенсирующего вида № 17 города Пскова и МФЦ Псковской области.

В номинации среди объектов торговли и общественного питания победителем стало кафе «Крем-брюле» из Пскова, на втором месте — псковская «Моя столовая».

Среди объектов сферы оказания услуг населению и сферы гостеприимства победу одержал отель «Мандарин» из Островского округа, на втором месте — отель «Шелонь» из Порховского округа.

Победители конкурса представят регион на всероссийском этапе.

Напомним, региональный этап всероссийского конкурса «Весна Победы» приурочен к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Организаторами конкурса выступают Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды при поддержке администрации президента РФ, Минстроя России и всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.