Как одевать младенца летом, объяснила эксперт

19:14, 30 мая 2025, ПАИ

Как одевать младенца летом, объяснила главный врач медицинского центра «Здоровый ребёнок» Ирина Николаева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Ориентируемся на себя. Если лето прохладное – на вас один слой одежды, на ребёнке – плюс один. Это может быть боди, кофта, какие-то штанишки либо комбинезон», – сказала она.

Специалист объяснила, что в жаркое лето ребёнок в нескольких слоях одежды может просто перегреться. «У детей до года терморегуляция несовершенна – ребёнок может как переохладиться, так и перегреться», – уточнила врач.

Также важно, чтобы в составе одежды была не синтетика, а больший процент хлопковых тканей.

«Из-за синтетической ткани, когда ребёнок потеет, возникает раздражение, потница. Соответственно, ребёнок обсыпается, всё это красное, чешется, и он плачет. Поэтому надо узнавать состав того, что надеваем», – подчеркнула специалист.

Если у ребёнка горячая голова и пошла испарена, то ребёнку жарко, уточнила гостья студии. Также можно потрогать щёки и шею ребёнка: если они прохладные, можно понять, что малыш начинает замерзать.

«Многие родители думают, что если у ребёнка ножки и ручки холодные, то всё, он замёрз. Нет, это особенность вегетативной системы детского возраста», – заметила Ирина Николаева.

Также в жару важно чаще менять подгузник, добавила она.