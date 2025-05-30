Как одевать младенца летом, объяснила эксперт
Как одевать младенца летом, объяснила главный врач медицинского центра «Здоровый ребёнок» Ирина Николаева в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Ориентируемся на себя. Если лето прохладное – на вас один слой одежды, на ребёнке – плюс один. Это может быть боди, кофта, какие-то штанишки либо комбинезон», – сказала она.
Специалист объяснила, что в жаркое лето ребёнок в нескольких слоях одежды может просто перегреться. «У детей до года терморегуляция несовершенна – ребёнок может как переохладиться, так и перегреться», – уточнила врач.
Также важно, чтобы в составе одежды была не синтетика, а больший процент хлопковых тканей.
«Из-за синтетической ткани, когда ребёнок потеет, возникает раздражение, потница. Соответственно, ребёнок обсыпается, всё это красное, чешется, и он плачет. Поэтому надо узнавать состав того, что надеваем», – подчеркнула специалист.
Если у ребёнка горячая голова и пошла испарена, то ребёнку жарко, уточнила гостья студии. Также можно потрогать щёки и шею ребёнка: если они прохладные, можно понять, что малыш начинает замерзать.
«Многие родители думают, что если у ребёнка ножки и ручки холодные, то всё, он замёрз. Нет, это особенность вегетативной системы детского возраста», – заметила Ирина Николаева.
Также в жару важно чаще менять подгузник, добавила она.
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