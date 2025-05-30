Михаил Ведерников поблагодарил главу Дновского округа Михаила Шауркина за работу на посту руководителя муниципалитета

22:28, 30 мая 2025, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников поблагодарил главу Дновского округа Михаила Шауркина за работу на посту руководителя муниципалитета. У Михаила Шауркина последний день работы на посту главы округа сегодня, 30 мая.

В период работы Михаила Шауркина в Дновском районе успешно прошла муниципальная реформа, округ стал абсолютным лидером по количеству ТОС, здесь были реализованы многие значимые проекты, произошли качественные изменения.

«Михаила Шауркина отличает честность и принципиальность, профессиональный подход к делу, умение держать слово и гарантировать результат. Эти качества, безусловно, и дальше будут востребованы в нашей большой региональной команде. Спасибо за работу и конструктивное сотрудничество», – сказал Михаил Ведерников.