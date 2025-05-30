Федеральные эксперты отметили высокий уровень организации стоматологической службы в Псковской области

23:34, 30 мая 2025, ПАИ

В Псковской области с рабочими визитами находились делегации федеральных медицинских исследовательских центров Министерства здравоохранения РФ, в рамках которых эксперты ознакомились с организацией отдельных направлений медицинской помощи населению, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, Псковская область получила положительную оценку работы в части организации медицинской помощи по профилю стоматологии и деятельности стоматологической службы от сотрудников Национального медицинского исследовательского центра при Российском университете медицины Министерства здравоохранения РФ. Об этом стало известно в четверг, 29 мая, на итоговом заседании первого заместителя губернатора Веры Емельяновой с участием федеральной экспертной группы в правительстве региона.

Представители НМИЦ, в частности, отметили, что с 2020 года в регионе значительно увеличился охват взрослого и детского населения стоматологическими осмотрами. Специалисты также обратили внимание на существенное развитие профильной инфраструктуры, а также на обновление оборудования в больницах и поликлиниках. Кроме того, высоко отмечена работа специалистов региона в части организации оказания помощи населению посредством телемедицинских технологий, ведения медицинской документации и внедрения оценки качества медицинской помощи.

Вместе с тем федеральные эксперты дали ряд рекомендаций для дальнейшей работы стоматологического звена в регионе. В частности, они касаются развития службы профилактики стоматологических заболеваний в регионе и оказания профессиональной помощи особым категориям населения.

Ещё одно совещание с участием федеральных экспертов из НМИЦ АГП имени В. И. Кулакова Минздрава России было посвящено развитию перинатальной службы. Руководители и специалисты Национального медицинского исследовательского центра работали в регионе несколько дней, ознакомились с деятельностью Псковского клинического перинатального центра, Псковской областной клинической больницы.

Федеральные специалисты проанализировали особенности организации работы региональной перинатальной службы, а также озвучили конкретные клинические рекомендации по совершенствованию деятельности, в первую очередь по направлению анестезиологии-реаниматологии. В России планируется к внедрению единая система оценки качества перинатальной помощи, к чему необходимо готовиться уже сейчас. Речь зашла о возможностях модернизации перинатального центра, о привлечении новых медицинских специалистов, а также об участии региона в федеральных программах обновления материально-технической базы профильных медицинских учреждений.

Представители НМИЦ АГП имени В. И. Кулакова также выразили готовность и дальше оказывать методическую и консультационную помощь, а также принимать псковских медиков на своей базе для повышения квалификации и расширения практического опыта. Вера Емельянова в свою очередь рассказала об усилиях региона в совершенствовании кадровой работы, о введённых мерах поддержки медицинских специалистов.

По итогам встреч с федеральными экспертами первый вице-губернатор поблагодарила представителей НМИЦ за внимание к региональной системе здравоохранения и заверила, что предложения и замечания будут обязательно учтены псковскими специалистами в работе.