Пропавшего в 2023 году мужчину продолжают разыскивать в Псковской области

10:40, 31 мая 2025, ПАИ

50-летнего Дмитрия Абрамова продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, мужчина проживает в Пскове, в доме в переулке Путейца. 2 сентября 2023 года он пропал без вести на территории города. До сих пор его местонахождение остаётся неизвестным.

На вид ему 45–50 лет, рост 190 сантиметров, худощавое телосложение. У него лицо овальной формы, русые волосы, на правой руке между большим и указательным пальцами татуировка с буквой «Д», также имеются шрамы от ожогов на обеих руках.

Предположительно, мужчина был одет в чёрную куртку, синие джинсы, ботинки либо кроссовки тёмного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.