Библиотекари Пскова и Смоленска подписали договор о сотрудничестве

14:29, 31 мая 2025, ПАИ

Библиотекари Пскова и Смоленска подписали договор о сотрудничестве на круглом столе «Стратегия развития библиотек в меняющемся мире» в псковской Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва. Об этом ПАИ сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Встреча началась с экскурсии по обновлённому зданию бывшего кинотеатра «Октябрь», где теперь располагается Историко-краеведческая библиотека Пскова. Смоленские библиотекари были впечатлены масштабами новой псковской городской библиотеки и констатировали, что у них в городе пока нет таких грандиозных библиотечных пространств, к тому же в гибридном формате с музейной экспозицией.

Кроме того, книжный фонд псковских городских библиотек намного превосходит книжный фонд ЦБС Смоленска (480 тысяч экземпляров против 392 тысяч) при том, что в Смоленске 18 городских библиотек, а в Пскове всего 11.

Также для гостей из Смоленска с докладом выступила заведующая Центром детского чтения на улице Розы Люксембург Наталья Петрова о том, как эта библиотека в прошлом году попробовала организовать на летних каникулах первый платный лагерь дневного пребывания.

Смоленские библиотекари узнали и о проекте псковской Детской экологической библиотеки «Радуга» (победителя VIII Всероссийского конкурса «ЭкоБиблиотека года» в номинации «Экология и охрана окружающей среды) под названием «Полка», который помогает псковским библиотекарям знакомить подростков с современной литературой через общение с писателями, ещё больше удивил смоленских библиотекарей.

Псковские библиотекари после этого рассказали коллегам из Смоленска о других своих многочисленных международных и межрегиональных проектах и тоже пригласили смолян в них участвовать. Также они подарили гостям книги, которые были изданы Централизованной библиотечной системой Пскова (в том числе путеводители по пушкинским местам Пскова и по псковским библиотекам).

Смоленские библиотекари рассказали, как они организуют у себя практику для студентов университета, которые обучаются по специальности «Библиотековедение», о том, что у них в Смоленске учатся на библиотекарей в том числе студенты из Невеля и Великих Лук.

Встреча завершилась подписанием официального документа о сотрудничестве, под которым поставили свои автографы директор Централизованной библиотечной системы города Смоленска Светлана Кудрявцева и и.о. директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко.