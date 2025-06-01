Ведерников о военно-спортивных играх «Наследники Победы»: «Такой опыт не проходит бесследно»

11:43, 01 июня 2025, ПАИ

Военно-спортивные игры «Наследники Победы», посвящённые 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которые прошли в рамках чемпионата и первенства Псковской области по практической стрельбе на полигоне «Завеличье», прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что опыт командных испытаний, взаимодействия с наставниками-ветеранами не проходит бесследно. «Для многих сегодняшних школьников наши соревнования станут определяющими при выборе дела всей жизни», – сказал он.

Ведерников напомнил, что в рамках игр «Наследники Победы» в течение четырёх молодёжные отряды регионов России и Белоруссии демонстрировали навыки начальной военной подготовки и тактического мышления.

Командам необходимо было преодолевать «участки минного поля», сдавать нормативы по физической подготовке, стрелять из винтовки, из пневматического пистолета, метать гранаты, разбирать и собирать оружие, снаряжать магазины, оказывать первую помощь пострадавшим.

Спортсмены соревновались в ориентировании на местности и правильном использовании средств радиационной, химической и биологической защиты. Участники провели эти четыре дня в общении и инструкторами центра «Воин», военнослужащими дивизии.