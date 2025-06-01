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Общество

Детский интернет-клуб открыли в музее-заповеднике «Михайловское»

Детский интернет-клуб «УчиКот, или Академия Лукоморья» заработал в группе государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в соцсети «ВКонтакте» сегодня, 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: пресс-служба государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»

Клуб предлагает детям конкурсы, викторины, квесты и творческие мастер-классы. За первый час после открытия к сообществу присоединились более 40 участников.

Авторы проекта обещают своим юным посетителям «увлекательное путешествие по заповедному Михайловскому вместе с пушкинским котом учёным».

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