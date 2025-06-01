Дмитрий Яковлев рассказал о поддержке молодёжных инициатив на фестивале «Движения первых» в Пскове

15:53, 01 июня 2025, ПАИ

О важности фестиваля «Движения первых» в честь Дня защиты детей, который проходит в Пскове на стадионе «Машиностроитель», рассказал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев в эфире выездной студии радиостанции «7НЕБО».

«Сегодня у нас проходит уникальное мероприятие, центральное в рамках празднования Дня защиты детей в Псковской области, – заметил Яковлев. – Действительно ребята стали победителями регионального грантового конкурса, в результате которого смогли реализовать свой проект. Финальным аккордом стал этот уникальный фестиваль. Конечно, особое внимание хочу обратить на площадку «Движение первых». Сегодня не только в Псковской области, но и по всей территории страны проходит фестиваль «Первых». Прекрасные площадки, активистов «Движения первых». Они не смогут никого оставить равнодушными».

Руководитель комитета по молодёжной политике добавил, что комитет строит свою работу исключительно на общении с молодёжью. «Ежедневное общение с детьми, их идеи, инициативы мы стараемся, как взрослые, реализовать и помочь ребятам развиваться так, как они хотят, и развивать наш регион так, как они это видят. Мы здесь им в помощь», – сказал он.