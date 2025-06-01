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Спорт

Михаил Ведерников: Наши спортсмены среди соперников получили прозвище «псковские глоки»

Развитие практической стрельбы и региональной федерации по этому виду спорта отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что практическая стрельба – это молодой вид спорта. «Но с каждым годом соревнования собирают всё больше и больше участников и истинных поклонников, что подтверждает и наш чемпионат», – сказал он.

В Псковской области сложилось крепкое региональное отделение Федерации практической стрельбы, добавил он, отметив также, что на это обратил внимание, в том числе, президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин. Руководитель вчера, 31 мая посетил чемпионат и первенство Псковской области по практической стрельбе. Эти состязания собрали около 1000 участников.

«Наши спортсмены успешно выступают на соревнованиях межрегионального и всероссийского уровня, а благодаря выбору оружия уже получили среди соперников прозвище «псковские глоки». Неудивительно, что и на нашем чемпионате псковские стрелки выступили достойно», – заметил Ведерников.

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