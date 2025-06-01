Псковичей приглашают на службу в полицию

20:26, 01 июня 2025, ПАИ

УМВД России по Псковской области приглашает граждан России в возрасте от 18 до 50 лет на службу в органы внутренних дел, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Кандидатам гарантируют достойную и стабильную зарплату с возможностью повышения в зависимости от стажа и специального звания.

Будущим полицейским также обещают бесплатное медицинское обслуживание для сотрудников и их семей, страховые компенсации до 320 тысяч рублей в случае травмы, полученной во время службы или в быту, компенсацию за аренду жилья, санаторно-курортное лечение для сотрудников и их семей, возможность получения бесплатного высшего образования, а также выплату на покупку жилья при наличии 10-летнего стажа службы.

Сотрудники могут выйти на пенсию после 20 лет службы или при достижении предельного возраста – 50 лет, а также получить единовременное денежное пособие при увольнении. Ежегодный отпуск составляет 30 календарных дней, без учета выходных и праздничных дней, которые могут совпасть с отпуском. Дополнительные дни отпуска предоставляются за выслугу лет: пять дней – при 10-летнем стаже, десять дней – при 15-летнем стаже и 15 дней – при 20-летнем стаже. Также предусмотрена ежегодная материальная помощь при уходе в отпуск.

По всем вопросам трудоустройства необходимо обращаться по телефонам 8 (8112) 59-26-62, 59-24-19 или в отдел кадров территориального ОВД РФ.