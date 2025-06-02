Жители Псковской области могут принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»

11:36, 02 июня 2025, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти», которая вновь пройдёт в России с 10 по 22 июня. На сайте деньпамяти.рф каждый сможет зажечь виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в благотворительном фонде «Память поколений».

«22 июня 84 года назад стало действительно «чёрным» в истории нашей страны: Великая Отечественная война унесла 27 млн жизней, не оставив ни одну советскую семью без потерь. С 2004 года в этот день мы выходим на улицу и зажигаем свечи – в память о тех, кто так и не вернулся домой с поля боя. А последние пять лет зажечь свою свечу можно и в онлайн-формате», – отметили организаторы.

Онлайн-акцию «Свеча памяти» организовал благотворительный фонд «Память поколений» как альтернативу в период пандемии, когда выход на улицу был затруднён или невозможен. Пандемия прошла, а онлайн-формат остался и с каждым годом только набирает популярность.

На платформе деньпамяти.рф можно не только зажечь виртуальную свечу, которая тут же отобразится на счётчике, но и посмотреть видеоинтервью ветеранов Отечественной войны. Более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей – бесценное наследие, которое благотворительный фонд «Память поколений» собирал по крупицам по всей России.