Великолучанин выиграл серебро всероссийских соревнований по воздухоплаванию
Великолучанин Сергей Никитин выиграл серебро всероссийских соревнований «Великий Новгород – сердце России», сообщается в телеграм-канале Balloon cup.
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Фото: Николай Рябцев
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Фото: Николай Рябцев
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Фото: Николай Рябцев
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Фото: Николай Рябцев
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Фото: Николай Рябцев
Никитин набрал 6 296 очков, уступив лишь 13 пунктов Дмитрию Жохову. Тульский спортсмен отыграл отставание в 637 очков в последнем спортивном задании мероприятия. В составе экипажа Жохова много лет выступает великолучанин Егор Соколов.
Всего аэронавты выполнили пять полётов и 11 заданий в них. После второго полёта Никитин лидировал в турнирной таблице вплоть до последнего задания.
Третье место занял рязанский аэронавт Александр Маврин. Среди великолучан четвёртое место занял Владимир Богданов, восьмым стал Евгений Кравченко. Также на 15-й строчке общего зачёта – уроженка Великих Лук Екатерина Ларикова, представляющая на состязаниях Новгородскую область.
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