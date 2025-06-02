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Спорт

Великолучанин выиграл серебро всероссийских соревнований по воздухоплаванию

Великолучанин Сергей Никитин выиграл серебро всероссийских соревнований «Великий Новгород – сердце России», сообщается в телеграм-канале Balloon cup.

  • Великолучанин выиграл серебро всероссийских соревнований по воздухоплаванию
    Фото: Николай Рябцев
  • Великолучанин выиграл серебро всероссийских соревнований по воздухоплаванию
    Фото: Николай Рябцев
  • Великолучанин выиграл серебро всероссийских соревнований по воздухоплаванию
    Фото: Николай Рябцев
  • Великолучанин выиграл серебро всероссийских соревнований по воздухоплаванию
    Фото: Николай Рябцев
  • Великолучанин выиграл серебро всероссийских соревнований по воздухоплаванию
    Фото: Николай Рябцев

Никитин набрал 6 296 очков, уступив лишь 13 пунктов Дмитрию Жохову. Тульский спортсмен отыграл отставание в 637 очков в последнем спортивном задании мероприятия. В составе экипажа Жохова много лет выступает великолучанин Егор Соколов.

Всего аэронавты выполнили пять полётов и 11 заданий в них. После второго полёта Никитин лидировал в турнирной таблице вплоть до последнего задания.

Третье место занял рязанский аэронавт Александр Маврин. Среди великолучан четвёртое место занял Владимир Богданов, восьмым стал Евгений Кравченко. Также на 15-й строчке общего зачёта – уроженка Великих Лук Екатерина Ларикова, представляющая на состязаниях Новгородскую область.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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