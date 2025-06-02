Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Елена Шацкова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

Владелица студии английского языка Alpaca English и студии творчества «А5 Альпака» Елена Шацкова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 2 июня, в 14:00.

Изображение: ПАИ

Как выбираются ниши под бизнес? Сильная ли конкурентная среда в услугах по изучению английского? Как совмещать два разных направления? Как «Деловая Россия» помогает в работах с проектами?

Об этом и многом другом с гостьей поговорят ведущие Алёна Комарова и Александр Машкарин.

Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июня 2025

Елена Шацкова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»
02 июня 2025

Как копить деньги правильно, посоветовал псковским подросткам эксперт Банка России
02 июня 2025

Как научить ребёнка финансовой грамотности, рассказали псковичам
31 мая 2025

Сколько золота может содержаться в ноутбуке, рассказал экономист
30 мая 2025

На фестивале профессий молодёжь Пскова ознакомилась с вакансиями завода «Титан-Полимер»
30 мая 2025

Восемь соглашений о реализации масштабных инвестпроектов в Пскове заключили за год
30 мая 2025

Кофе и какао подорожали больше всего в Псковской области в апреле
30 мая 2025

Собственные доходы бюджета Пскова выросли почти на 35%

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...