Елена Шацкова станет гостьей программы «Бизнес-ланч»

13:44, 02 июня 2025, ПАИ

Владелица студии английского языка Alpaca English и студии творчества «А5 Альпака» Елена Шацкова станет гостьей программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 2 июня, в 14:00.

Как выбираются ниши под бизнес? Сильная ли конкурентная среда в услугах по изучению английского? Как совмещать два разных направления? Как «Деловая Россия» помогает в работах с проектами?

Об этом и многом другом с гостьей поговорят ведущие Алёна Комарова и Александр Машкарин.

Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».